Риск атак БПЛА фиксируется в Волгоградской области ночью 15 апреля

Режим беспилотной опасности введен в Волгоградской области ночью 15 апреля.

Режим беспилотной опасности введен в Волгоградской области ночью 15 апреля. Первые сообщения на телефоны жителей региона с просьбой соблюдать меры безопасности стали приходить во втором часу ночи. Угроза атак БПЛА сохраняется уже около четырех часов.

По данным мониторинговых каналов, беспилотная опасность объявлена и в соседних с Волгоградской областью регионах. При этом воздушная гавань Волгограда работает в прежнем режиме.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
