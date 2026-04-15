ИИН казахстанцев могут начать указывать в чеках больниц и аптек

АСТАНА, 15 апр — Sputnik. Минфин Казахстана опубликовал проект приказа, связанного с применением контрольно-кассовых машин.
В документе говорится, что в чек будет добавлено обязательное поле, содержащее ИИН пациента по медицинским услугам и лекарственным средствам.
«Ожидаемым результатом является обеспечение возможности контроля целевого и эффективного использования средств Фонда социального медицинского страхования за счет обязательного отражения ИИН пациента в чеках контрольно-кассовых машин, а также повышение прозрачности расчетов и снижение доли теневой экономики», — написано в приказе.
Проект будет на обсуждении до 29 апреля.
«Механизм отражения ИИН пациента в чеке контрольно-кассовых машин предоставляет возможность контроля эффективности использования бюджетных средств Фонда социального медицинского страхования и сверки по чекам в информационной системе органов государственных доходов», — говорится в документе.
В январе 2026-го Фонд социального медицинского страхования перешел в ведение Минфина по поручению премьера Казахстана Олжаса Бектенова.
«Информационная система Фонда медстрахования до 1 июля должна быть интегрирована в систему министерства здравоохранения. Это обеспечит прозрачность и эффективность использования средств», — подчеркнул тогда премьер.