В Новосибирске впервые проведут тактильный диктант для незрячих

В Новосибирске 18 апреля в рамках всероссийской акции «Библионочь» впервые проведут тактильный диктант для незрячих, где участники смогут писать текст шрифтом Брайля. Об этом пресс-центре ТАСС сообщил министр культуры области Юрий Зимняков. Нововведение станет частью большой программы, которая охватит сотни площадок по всей области.
«Впервые в рамках Библионочи будет проведён тактильный диктант с возможностью писать текст шрифтом Брайля. Это важный шаг в сторону инклюзивности и равной доступности культурных событий», — сказал он.
По данным организаторов, в акции участвуют 516 библиотек региона, которые подготовили более 650 мероприятий для посетителей разного возраста. Новосибирская область присоединяется к «Библионочи» уже в 15-й раз. В 2026 году она пройдёт под девизом «Единство народов — сила России» и посвящена Году единства народов России.
В Новосибирской государственной областной научной библиотеке запланировано 58 событий для более чем трёх тысяч гостей. Посетителям покажут реконструкцию старинного книжного прилавка, проведут мастер-класс по русскому чистописанию с изготовлением чернил по историческим рецептам, а также откроют тематические зоны с участием специалистов центра реабилитации диких животных и Новосибирского зоопарка. Там можно будет увидеть сов, соколов и летучих мышей и узнать, какое значение этим животным придавали в разных культурах.
Для детей подготовили отдельную программу в областной детской библиотеке имени А. М. Горького. Там пройдут «Сказки на ночь народов России», мастер-классы по мотивам легенд Камчатки и эвенкийских сказаний, а также викторины.
В Молодёжной библиотеке запланировано около 30 мероприятий — от знакомства с археологическими находками до создания орнаментальной керамики и интерактивной игры с использованием шаманского бубна.
Научно-техническая библиотека представит три тематических направления: единство народов, самиздат и космос. В программе — лекции о сибиряках в космосе, встреча с ветераном космической отрасли Василием Скосырским, а также выставка самодельных книг, выполненных из разных материалов — от бумаги до дерева и ткани.