В Новосибирске впервые проведут тактильный диктант для незрячих

В Новосибирской государственной областной научной библиотеке запланировано 58 событий для более чем трёх тысяч гостей. Посетителям покажут реконструкцию старинного книжного прилавка, проведут мастер-класс по русскому чистописанию с изготовлением чернил по историческим рецептам, а также откроют тематические зоны с участием специалистов центра реабилитации диких животных и Новосибирского зоопарка. Там можно будет увидеть сов, соколов и летучих мышей и узнать, какое значение этим животным придавали в разных культурах.