Starlink запускают в Киргизии — интернет от Маска придет в ближайшее время

В Киргизии в ближайшее время запустят спутниковый интернет Starlink. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики по итогам встречи с представителями компании SpaceX.
По данным кабмина, вопрос обсуждался на переговорах председателя правительства Адылбека Касымалиева со старшим директором направления Starlink Райаном Гуднайтом. Основное внимание стороны уделили подготовке технического запуска сервиса.
Речь идет о глобальной системе спутниковой связи, которая обеспечивает доступ к высокоскоростному интернету практически из любой точки мира. Проект реализует компания SpaceX, основанная американским предпринимателем Илоном Маском.
Как уточнили в правительстве, задача по запуску сервиса была поставлена еще в прошлом году. За это время государственные органы подготовили необходимую нормативную и регуляторную базу.
На момент публикации запуск сервиса рассматривается как ближайший этап внедрения спутникового интернета в стране.
