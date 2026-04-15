Стало известно, как Алла Пугачева проведет день рождения

Певица Алла Пугачева будет отмечать свой очередной день рождения на Кипре в кругу семьи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, торжество пройдет в Лимасол в одном из заведений, которое будет закрыто для других посетителей. Празднование запланировано в камерном формате без посторонних гостей.

15 апреля артистке исполняется 77 лет. Как уточняется, средний чек в выбранном заведении составляет от 200 до 250 тысяч рублей.

Ранее Пугачева покинула Россию осенью 2022 года и проживала за рубежом, периодически возвращаясь в страну. В ноябре 2023 года она приезжала для записи нескольких песен, после чего вновь уехала.

По данным источников, формат закрытого семейного праздника выбран в том числе для сохранения приватности и минимизации внимания со стороны публики и СМИ, что соответствует текущему образу жизни артистки за пределами России.

Ранее мы писали, почему Пугачева отложила поездку в Россию.

