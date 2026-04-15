Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Модульный общественный туалет открыли в Покровском парке Владивостока

В Покровском парке дальневосточной столицы установили автономный модульный туалет. Он оборудован всем необходимым для комфорта посетителей.

Источник: НИА Владивосток

В нем есть свет, вода, умывальник, а одна из кабинок снабжена детским пеленальным столиком и всем необходимым для маломобильных горожан.

Еще одно преимущество такой конструкции в том, что его не нужно подключать к коммунальным сетям, — туалет можно установить в любом месте, где это необходимо: во время проведения массовых мероприятий или на территории с большой проходимостью.

Как сообщает пресс-служба управления городской среды, туалет на постоянной основе обслуживают сотрудники МКУ «Зеленый Владивосток».

«Теперь, прогуливаясь по Покровскому парку, можно воспользоваться бесплатным общественным туалетом, который работает по утвержденному графику с 8 до 20 часов с техническими перерывами. Планируется, что уборная будет работать для жителей и гостей краевой столицы до конца летнего сезона», — подчеркнули специалисты муниципального учреждения «Зеленый Владивосток».

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше