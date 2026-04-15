Модульный общественный туалет открыли в Покровском парке Владивостока

В нем есть свет, вода, умывальник, а одна из кабинок снабжена детским пеленальным столиком и всем необходимым для маломобильных горожан.
Еще одно преимущество такой конструкции в том, что его не нужно подключать к коммунальным сетям, — туалет можно установить в любом месте, где это необходимо: во время проведения массовых мероприятий или на территории с большой проходимостью.
Как сообщает пресс-служба управления городской среды, туалет на постоянной основе обслуживают сотрудники МКУ «Зеленый Владивосток».
«Теперь, прогуливаясь по Покровскому парку, можно воспользоваться бесплатным общественным туалетом, который работает по утвержденному графику с 8 до 20 часов с техническими перерывами. Планируется, что уборная будет работать для жителей и гостей краевой столицы до конца летнего сезона», — подчеркнули специалисты муниципального учреждения «Зеленый Владивосток».