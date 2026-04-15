В Каменске-Уральском любитель громкой музыки заплатит соседям 100 тысяч рублей

Житель Каменска-Уральского заплатит семье с двумя детьми компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Мужчина систематически слушал громкую музыку, чем нарушал их тишину и покой.
Соседи уральца проживали в квартире выше. В октябре 2025 года суд удовлетворил их иск и взыскал с любителя громкой музыки по 25 тысяч рублей в пользу каждого из членов семьи.
— Не согласившись с решением, ответчик подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Мужчина фактически не отрицал наличие конфликта, пояснив, что включает музыкальные колонки в ответ на детский топот из вышерасположенной квартиры, — рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.
Судебная коллегия пояснила, что мужчина должен жить у себя дома так, чтобы не нарушать право его соседей на тишину и покой. В связи с этим, Свердловский облсуд оставил решение о взыскании компенсации без изменений, оно вступило в законную силу.