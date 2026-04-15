В Хабаровске на ТМ-32 работы идут без сроков завершения

В Хабаровске продолжаются аварийно-восстановительные работы на тепломагистрали ТМ-32 в зоне ХТЭЦ-3. Повреждение участка трубопровода привело к ограничению подачи горячего водоснабжения и теплоснабжения для части потребителей сразу в нескольких районах города.
По информации городских служб, инцидент затронул потребителей в Железнодорожном, Кировском и Центральном районах Хабаровска. На месте ведутся работы по локализации и устранению повреждения.
Бригады ДГК «Хабаровские тепловые сети» уже провели откачку воды из зоны повреждения и выявили дефектный участок трубопровода. К работам привлечены 25 специалистов и 8 единиц техники. Сейчас ведётся непосредственное устранение повреждения.
При этом отмечается, что участок ТМ-32 на улице Совхозной был заранее включён в план летней ремонтной кампании. После установления устойчиво тёплой погоды здесь запланирована масштабная замена трубопроводов, что должно повысить надёжность теплоснабжения в следующем отопительном сезоне.
Сроки полного восстановления подачи тепла и горячей воды уточняются. Власти и энергетики заявляют, что работы ведутся в оперативном режиме и находятся под контролем профильных служб.