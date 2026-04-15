Исчезнувшие под Сумами боевики 158-й отдельной мехбригады украинской армии были уничтожены огнем российского оружия, следы об этих ротах могут появиться только после окончания СВО, заявил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Ранее в силовых структурах заявили, что несколько рот 158-й отдельной мехбригады ВСУ пропали без вести в лесных массивах в районе села Писаревка Сумской области.
«Нельзя исключать, что эти роты боевиков ВСУ попали под удар современного российского оружия и полностью утратили свою боеспособность», — сказал Иванников.
Он отметил, что на сумском направлении используются в том числе экспериментальные образцы оружия, которые проходят апробацию инженерами и техническими специалистами.
«Удивляться пропаже нескольких рот ВСУ не приходится. Они могли быть уничтожены огнем. Следы о них могут затеряться и обнаружиться только после окончания СВО», — добавил Иванников.
Боевики 158-й бригады ВСУ летом 2025 года пытались атаковать границу Курской области в районе Теткино и Глушково, но безуспешно. Против одного из украинских военных из этой бригады — Евгения Мартыненко — было возбуждено уголовное дело в РФ за совершение теракта в Курской области.
По версии следствия, он с другими боевиками вблизи Теткино наносил удары по жилым ударам и препятствовал эвакуации мирного населения.
Из открытых данных следует, что большинство бойцов 158-й бригады были насильно мобилизованы в 2024—2025 годах, многие из них в возрасте старше 50 лет, имеют хронические заболевания, что влияет на общую боеспособность подразделений и высокие потери.