Комсомольчанин‑ветеран СВО взял «бронзу» на всероссийских соревнованиях

Всероссийские соревнования среди незрячих участников СВО, которые владеют собаками-поводырями, прошли в Подмосковье. Призером состязаний, состоявшихся в Российской школе подготовки собак-проводников, стал комсомольчанин Петр Васянин. Ему вместе со своей собакой-поводырем по кличке Энджел удалось завоевать «бронзу», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Петр Васянин — ветеран СВО, после тяжелого ранения в боевой зоне он почти полностью потерял зрение, но не замкнулся в себе. И как одним из важных этапов возвращения к активной жизни и восстановления послужили как раз данные соревнования. Ранее его намерения попасть на Всероссийское мероприятие нашли поддержку в Хабаровском крае.
Поддержка ветеранов СВО (медицинская и социальная помощь, создание условий для самореализации и прочее) в целом остается одним из приоритетных направлений работы.
— Такие истории — пример настоящего мужества. Когда человек после тяжелого ранения не опускает руки, а идет вперед, ставит перед собой новые цели и добивается результата — это вызывает искреннее уважение. Очень важно, чтобы рядом в этот момент была поддержка. Мы и дальше будем помогать нашим ребятам возвращаться к полноценной жизни, — сказал депутат Государственной Думы от Хабаровского края Максим Иванов.
Как признается сам Петр Васянин, он и дальше намерен продолжать активную деятельность: заниматься общественной работой в родном городе, участвовать в развитии доступной среды для людей с ОВЗ.