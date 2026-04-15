Продюсер Рудченко раскрыл цели приезда Пугачевой в Россию

Фанаты Аллы Пугачевой широко обсуждали в Сети приезд артистки в Россию. Возможно ли ее возвращение к концертной деятельности в нашей стране, рассказал aif.ru продюсер Павел Рудченко.
«Я б не стал говорить о концертных мероприятиях Пугачевой. Сейчас она находится не в той форме для того, чтобы в том числе, в том числе делать концерт с дорогими билетами. Даже для близких людей нужна форма, да, она сейчас не в форме, как артистка», — отметил он.
По словам продюсера, приезда Пугачевой в Россию может быть связан с ее желанием подготовить почву для возвращения в страну.
«Если Пугачева приедет, то она займется, прежде всего налаживанием отношений с властью. Так сказать, она может сделать определённые шаги и “протоптать” тропинку для возможного возвращения со временем. Пугачева может пообщаться с властными структурами, она может поучаствовать в каком-то мероприятии, как “свадебный генерал”, то есть, как светская дива просто появится и, не предпринимая никаких действий, лишний раз напомнит о себе, то есть сделает такой шажочек в сторону нашей страны, в сторону своего возвращения», — объяснил собеседник издания.
Рудченко уточнил, что Пугачева может начать долгую игру для восстановления своей репутации.
«Она может начать делаь так, чтобы постепенно привыкали к её персоне и она начала появляться в информационном пространстве. То есть даже речь идет о самом по себе присутствии, чтоб постепенно привыкали к тому, что она здесь. Это игра в долгую для восстановления своей репутации», — добавил он.