Фестиваль, посвященный Всемирному дню цыган, пройдет в Хабаровске

Напомним, что Всемирный день цыган был учрежден на первом Всемирном цыганском конгрессе, состоявшемся в Лондоне 8 апреля 1971 года. Конгресс объединил представителей из 30 стран и принял национальные символы цыганского народа — флаг и гимн, что позволило цыганам мира признать себя единой свободной нацией.