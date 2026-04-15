Фестиваль, посвященный Всемирному дню цыган, пройдет в Хабаровске

В Хабаровске отметят 18 апреля Всемирный день цыган. Праздничное мероприятие пройдет в Молодежном досуговом центре (ул. Шевченко, д. 7А) с 16.30 до 19.00. Вход свободный для всех желающих, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Мероприятие проходит в рамках Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным, и призвано познакомить жителей краевой столицы с богатой культурой и традициями цыганского народа», — отметили в министерстве внутренней и информационной политики.
Программа фестиваля (0+) включает несколько ярких блоков. Для гостей проведут «Уроки дружбы»: лекцию об истории цыганского народа и показ фильма «Лачо дром» (6+), что в переводе означает «Добрый путь». В фойе центра развернется выставка кукол (0+) в национальных одеждах разных цыганских каст, отражающая многообразие традиционных костюмов.
Любителей музыки научат играть на классической гитаре, а в комнате песни «Дружба народов» все желающие исполнят любимые мелодии. Для тех, кто хочет сделать яркие фотографии, будет работать фотозона, где каждый сможет примерить цыганский образ.
Кульминацией вечера станет концерт цыганской музыки, танца и песни с участием ансамблей «Фламенго», «Мрия», «Ширак» и других творческих коллективов. Завершится праздник дегустацией блюд цыганской кухни.
Напомним, что Всемирный день цыган был учрежден на первом Всемирном цыганском конгрессе, состоявшемся в Лондоне 8 апреля 1971 года. Конгресс объединил представителей из 30 стран и принял национальные символы цыганского народа — флаг и гимн, что позволило цыганам мира признать себя единой свободной нацией.