В Москве прогнозируют облачную погоду с прояснениями и до 15 градусов тепла

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь и до плюс 15 градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха в городе составит от плюс 13 до плюс 15 градусов. В ночь на четверг температура может опуститься до плюс 4 градусов.
Ветер северо-восточный, 6−11 м/с. Атмосферное давление составит около 754 мм ртутного столба.
В Подмосковье в среду температура будет колебаться от плюс 11 до плюс 16 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 1 градус.