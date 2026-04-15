За сообщения в домовом чате можно получить штраф до 300 тысяч рублей

Россиянам может грозить административная ответственность за публикацию персональных данных соседей в общедомовых чатах без их согласия. Об этом сообщил директор Института информационной и медиабезопасности МГЮА Владимир Никишин.
По его словам, такие действия квалифицируются как неправомерная обработка персональных данных. Для физических лиц штраф составляет от 10 до 15 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тыс. рублей, для юридических — от 150 до 300 тыс. рублей.
При повторном нарушении санкции ужесточаются: гражданам грозит штраф от 15 до 30 тыс. рублей, должностным лицам — от 100 до 200 тыс., а организациям — от 300 до 500 тыс. рублей.
Эксперт подчеркнул, что даже в закрытых чатах необходимо соблюдать требования законодательства о защите персональных данных.
Юристы также обращают внимание, что под персональными данными могут подпадать не только фамилия и имя, но и номер телефона, адрес проживания, сведения о задолженностях и иная информация, позволяющая идентифицировать человека, поэтому их распространение без согласия владельца может повлечь ответственность.
