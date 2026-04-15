Россияне все чаще не могут зайти в приложения: операторы связи дали объяснение

Операторы связи в России начали информировать пользователей о возможных сбоях при использовании VPN-сервисов и других средств обхода блокировок.
При этом Ozon и «Яндекс Пэй» ограничивают доступ при входе в приложения с включенным VPN. Платежный сервис «Яндекса» при этом уведомляет, что по требованию регулятора зайти в приложение с VPN не получится.
В апреле этого года сообщалось, что использующим VPN-сервисы россиянам могут запретить доступ к ряду крупных интернет-платформ. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ просит сервисы помочь с блокировкой. Российские интернет-площадки будут обязаны ограничить доступ к своим сервисам пользователям с VPN.
В России есть законопроект, где предусмотрены наказания за применение VPN в определенных сферах. Только вот не уголовная, а административная. Он был опубликован еще в июле 2025 года, упоминаний о нынешних запретах в документе нет.
Слухи о полном запрете VPN-сервисов в России начали распространяться еще в 2024 году. Тогда официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на тот момент российские власти не принимали никаких решений о полном запрете VPN-сервисов.
5 февраля 2024 года пресс-служба Роскомнадзора напомнила о вступлении в силу запрета на популяризацию VPN-сервисов в России, который начнет действовать с 1 марта 2024 года. В ведомстве также указали на запрет сервисов, позволяющих получить доступ к заблокированным ресурсам.
Между тем, еще с 2022 года начала распространяться информация о том, что в России очень быстро множится число жертв VPN. Через него мошенники получали доступ к персональным данным пользователей и банально продавали их цифровые профили. VPN, жаловались россияне, расшифровывается как Virtual Private Network. Вот только никакой «приватности» в нем нет, а все ровно наоборот.