В Хабаровске осужденный купил «отработку» обязательных работ за 50 тысяч

Осужденный заплатил 50 тысяч, чтобы не выходить на обязательные работы.

В Хабаровске по решению суда заключён под стражу сотрудник администрации, обвиняемый в получении взятки, а также местный житель, обвиняемый в её даче, — сообщает МАХ канал Прокуратыру Хабаровского края.

Речь идёт о 56-летнем специалисте отдела благоустройства комитета администрации по управлению Индустриальным районом и 35-летнем хабаровчанине.

По версии следствия, в 2025 году осуждённый, не желая отбывать наказание в виде обязательных работ, передал чиновнику 50 тысяч рублей.

Взамен сотрудник администрации вносил в табель учёта рабочего времени отметки об их прохождении — без фактической явки на работы.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-разыскной деятельности УМВД России по Хабаровскому краю.

Обоим фигурантам предъявлены обвинения: по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» и ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки». Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.