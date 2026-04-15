В Хабаровске осужденный купил «отработку» обязательных работ за 50 тысяч

В Хабаровске по решению суда заключён под стражу сотрудник администрации, обвиняемый в получении взятки, а также местный житель, обвиняемый в её даче, — сообщает МАХ канал Прокуратыру Хабаровского края.
Речь идёт о 56-летнем специалисте отдела благоустройства комитета администрации по управлению Индустриальным районом и 35-летнем хабаровчанине.
По версии следствия, в 2025 году осуждённый, не желая отбывать наказание в виде обязательных работ, передал чиновнику 50 тысяч рублей.
Взамен сотрудник администрации вносил в табель учёта рабочего времени отметки об их прохождении — без фактической явки на работы.
Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-разыскной деятельности УМВД России по Хабаровскому краю.
Обоим фигурантам предъявлены обвинения: по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» и ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки». Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.