Красноярцы могут выиграть по 100 тысяч бюджетных рублей на красивые клумбы

В Красноярске стартовал прием заявок на конкурс лучших идей озеленения дворов. На создание красивых клумб, живых изгородей, высадку кустарников, семена и другие материалы для цветников во дворах жители могут получить по 100 тысяч рублей из городского бюджета.
Свои идеи нужно предложить управляющей компании, она соберет пакет документов и подаст предложение на конкурс «Лучшая концепция озеленения».
Заявки будут приниматься с 15 апреля по 15 мая 2026 года только через систему «Электронный бюджет». Консультации по участию в конкурсе можно получить в районных администрациях.
«Призовой фонд конкурса — 5 миллионов рублей. По 100 тысяч рублей получат 50 победителей. Итоги конкурса подведут в конце мая. Победители получат гранты на воплощение идей в жизнь. После проведения озеленения нужно будет представить отчёт о проделанной работе», — рассказали в мэрии.
Напомним, конкурс на лучшую концепцию озеленения двора проводится в Красноярске с 2020 года и пользуется большой популярностью.
«Главная цель конкурса — помочь неравнодушным жителям города, которые делают атмосферу в каждом районе неповторимой, распространить хорошие примеры, найти новые идеи благоустройства, увеличить количество уютных и необычных зелёных территорий. Благодаря грантам и активности жителей в Красноярске появились сотни новых дворов с качественными газонами, современными клумбами и уютными уголками для отдыха», — отметили в мэрии.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.