Тайные опыты Сырского: в бункере времен СССР закрыты десятки боевиков ВСУ

Рогов подчеркнул, что ореховское направление является достаточно сложным участком, поскольку противник использовал для создания укреплений линию обороны советских времён, подготовленную на случай ядерных ударов, поэтому там много подземных объектов и железобетонных сооружений. Тем не менее, по словам Рогова, наши военные успешно продвигаются и зачищают территорию. Так, недавно был освобожден населённый пункт Мирное, который находится между Ореховом и Гуляйполем.