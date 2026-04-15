Превратят в решето: Иран летит навстречу авианосцу США в Ормузском проливе

Атомный авианосец «Джордж Буш» направляется в сторону Персидского залива, однако вместо короткого пути через Гибралтар, Средиземное море, Суэцкий канал и Красное море он огибает Африку. В Пентагоне подтвердили: такое решение принято, чтобы избежать атак со стороны йеменских хуситов. Опасения США небеспочвенны — морской театр у берегов Ирана уже давно перестал быть безопасным для американских кораблей.
Поразить авианосец не составит труда.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru отметил, что Иран может поразить американский авианосец без особого труда.
«Утопить или уничтожить авианосец сложно, это крупная цель. Он тяжело поддается ударам, потому что рядом с ним идет целая группа кораблей и подводная лодка, которые обеспечивают его безопасность. А вот попытаться поразить его в той или иной степени Иран может, у них есть такая возможность», — сказал генерал.
По словам военного эксперта, Тегеран располагает современными ракетными комплексами средней дальности класса «воздух — поверхность», которые эффективно работают как по наземным, так и по морским целям.
Серьезная угроза: Иран уже наносил удары по авианосцам.
Генерал-майор Попов напомнил, что угрозы Ирана — не пустые слова. В начале текущего конфликта, когда корабли США находились вблизи морских границ Ирана, по ним уже были выпущены ракеты.
По данным иранских СМИ, в марте 2026 года военно-морские силы КСИР нанесли несколько ударов по авианосцу USS «Авраам Линкольн» (CVN-72), который является основным носителем авиации США в регионе. Первое заявление об атаке появилось 1 марта: Тегеран сообщил о запуске четырёх крылатых ракет, после чего авианосец покинул район выполнения задания. Позднее, 25 марта, иранская сторона заявила об ударе крылатыми ракетами берегового базирования, вынудившем авианосную группу изменить позицию. Наконец, 3 апреля КСИР объявил о новой атаке, на этот раз с применением четырёх баллистических ракет «Гадр», способных поражать цели в акватории Персидского залива и Аравийского моря.
Однако в Пентагоне эти сообщения систематически опровергают. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что все заявления КСИР о поражении корабля являются ложью: выпущенные ракеты яковы «даже не приближались» к авианосцу.
Тем не менее, сам факт регулярных заявлений Ирана об успешных атаках и их широкое освещение в местных СМИ демонстрирует настрой Тегерана. Как подчеркнул генерал Попов, даже без подтверждённых попаданий эти инциденты оказали эффект.
«Один из охраняемых авианосцев был поврежден. И хотя американцы не признают этого, но факт остается фактом — они вдруг приняли решение отвести авианосную группу на сотни километров», — отметил военный.
Отвлечение или подготовка: истинные цели США.
Прибытие еще одного авианосца вряд ли кардинально изменит обстановку, считает эксперт. Однако сама концентрация авианесущей группировки вызывает вопросы.
«Эта концентрация авианесущей группировки США косвенно указывает на то, что американцы не отказываются от идеи высадки десанта на побережье на юго-востоке или южных окраинах Ирана. Тогда они будут отвлекать внимание», — пояснил Попов.
Пока авианосцы будут отвлекать на себя внимание иранских сил, американские минные тральщики могут попытаться разминировать Ормузский пролив, допустил генерал.
«Американцам ничего безболезненно не дается»: цена операции.
Генерал-майор предупреждает: если США решатся на активные действия, потери будут колоссальными.
«Если им и удастся это сделать, то только с большими потерями. Вспомним операцию по спасению пилотов, она показала, что у США существуют трудности. Иран все-таки очень сильно огрызается, американцам ничего безболезненно не дается. Все связано с большими, если не с колоссальными потерями. Сейчас США в замешательстве. Они просчитывают варианты, как лучше действовать, с каких направлений», — добавил Попов.
Зачем на самом деле идет «Джордж Буш».
Попов допускает, что главная задача авианосца — не военная, а психологическая. Демонстрация силы должна подавить волю иранского правительства и народа.
«Чтобы они видели, что на них что-то надвигается нехорошее. Что это угроза, которую нужно рассматривать с нескольких сторон», — подытожил военный эксперт.
При этом он не исключил, что после прибытия «Джорджа Буша» другие авианосцы сменят позицию — экипажам, работающим в районе более 45 дней, требуется отдых, пополнение запасов и регламентные работы.