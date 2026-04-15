День влюбленных отмечают в Казахстане

Существует две каноничные концовки. В одной, опечаленная утратой, Баян решила отомстить за смерть любимого. Она пообещала выйти замуж за Кодара при одном условии: если тот выроет для нее колодец с ключевой водой. Кодар согласился и принялся копать. Когда он спустился достаточно глубоко, Баян предложила ему взяться за ее длинные косы, чтобы выбраться наверх. А дождавшись удобного момента, она обрезала волосы и оставила Кодара умирать на дне колодца.