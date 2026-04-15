День влюбленных отмечают в Казахстане

АСТАНА, 15 апр — Sputnik
15 апреля в Казахстане отмечают День влюбленных, посвященный героям народного эпоса Козы Корпешу и Баян Сулу. Мы решили вспомнить повесть, которую, как утверждают историки, знает вся степь от Оренбурга до Зайсана. Это трагичная история любви красавицы Баян Сулу и джигита Козы Корпеша.
Отцовская клятва и сватовство
Согласно легенде, всё началось со встречи в Великой степи двух богачей — Сарыбая и Карабая. Во время охоты в безлюдных горах они быстро сдружились. Да и жены их ждали первенцев, поэтому мужчины поклялись друг другу в вечной дружбе и пообещали, что, если родятся мальчик и девочка, быть им сватами.
Но одному из друзей, Сарыбаю, не суждено было увидеть появление будущего сына. Во время охоты он убил самку марала, что среди степняков считалось страшным грехом. В наказание за это его настигла смерть.
Первая разлука
Потерявший отца Козы Корпеш уже не мог претендовать на Баян. Карабай посчитал зазорным выдавать единственную дочь за юношу, воспитанного лишь матерью. Чтобы избежать клятвы, он предпочёл перекочевать в дальние степи. Долго он не мог найти пристанище для своих 90 тысяч лошадей и, «наконец, его кочевье осело у Аягоза», где табуны Карабая вскоре осушили все родники, и начался джут.
Сыновья местных богачей, завороженные красотой Баян, мечтали жениться на ней. Тогда Карабай и поставил условие: «Кто спасёт моих лошадей в безводной пустыне, тому и отдам в жены Баян!».
По легенде, Карабай пообещал свою дочь местному силачу Кодару, который напоил скот водой из вырытых колодцев.
Встреча Козы Корпеша и Баян Сулу
В это же время Козы Корпеш узнал о девушке, предназначенной ему судьбой. Услышав это, он решил отправиться на поиски своей суженой. Долгий путь привел его в Аягоз, в земли Карабая. Переодевшись в пастуха, он пас ягнят богача, а после юноша повстречал Баян.
Молодые быстро полюбили друг друга, но счастье их длилось недолго. Ослепленный ревностью Кодар вызвал Козы на поединок, поставив на кон руку девушки. Победу в бою одержал молодой и сильный Козы. Но не смирившийся с поражением Кодар стал преследовать юношу и убил его в один из дней ударом ножа.
Что стало с Баян
Существует две каноничные концовки. В одной, опечаленная утратой, Баян решила отомстить за смерть любимого. Она пообещала выйти замуж за Кодара при одном условии: если тот выроет для нее колодец с ключевой водой. Кодар согласился и принялся копать. Когда он спустился достаточно глубоко, Баян предложила ему взяться за ее длинные косы, чтобы выбраться наверх. А дождавшись удобного момента, она обрезала волосы и оставила Кодара умирать на дне колодца.
В другой, более трагичной концовке, девушка похоронила возлюбленного со всеми почестями и на его могиле вонзила клинок себе в сердце. Влюблённых похоронили в одной могиле. А Кодар умер мучительной смертью от руки народа.
Откуда пришла легенда о Козы и Баян
По словам историков, эпос, скорее всего, возник еще во времена раннего Средневековья. Об этом свидетельствует факт, что у многих тюркоязычных народов есть поэмы со сходным сюжетом и названием. У башкир она называется «Кузы Курпеш и Маянхылу», у барабинских татар — «Козы Карпеш», а у алтайцев — «Козы Эркеш».