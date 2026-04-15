В Астане усилили контроль за чистотой улиц: к нарушителям применяют меры ответственност

Профилактика и повышение культуры поведения горожан: меры Департамента полиции
Департамент полиции активно работает над профилактикой и повышением культуры поведения горожан. С начала года к административной ответственности привлечены лица по 16 000 фактам загрязнения общественных мест и нарушения правил благоустройства.
Распространенные нарушения:
Выброс мусора в неположенных местах.
Брошенные окурки.
Плевки на улице.
Выброс отходов из окон автомобилей.
По каждому факту проводится не только фиксация нарушения, но и разъяснительная работа с гражданами.
Современные технологии на страже порядка Для повышения эффективности контроля в городе активно используются современные технологии. Камеры Центра оперативного управления и дроны помогают выявлять нарушителей и оперативно реагировать на правонарушения.
Задачи дронов:
Выявление фактов правонарушений.
Передача информации патрульным экипажам.
Обеспечение оперативного реагирования.
Звуковое оповещение жителей.
Напоминания о культуре чистоты С помощью беспилотников транслируются напоминания о необходимости соблюдения общественного порядка:
Соблюдать чистоту в общественных местах.
Бережно относиться к городскому имуществу.
Придерживаться правил дорожного движения.
Работа ведется в рамках масштабной экологической акции «Таза Қазақстан».
Участие граждан — важный фактор Полиция призывает не оставаться равнодушными и участвовать в поддержании порядка. Если человек стал свидетелем нарушения, рекомендуется сделать замечание.
Особое внимание уделяется воспитанию культуры чистоты с детства. Личный пример взрослых формирует ответственное отношение к окружающей среде.
Чистый город — результат ежедневных действий каждого жителя