В Астане усилили контроль за чистотой улиц: к нарушителям применяют меры ответственност

В столице продолжается системная работа по пресечению загрязнения мест общего пользования.

Источник: DKNews.kz

Профилактика и повышение культуры поведения горожан: меры Департамента полиции

Департамент полиции активно работает над профилактикой и повышением культуры поведения горожан. С начала года к административной ответственности привлечены лица по 16 000 фактам загрязнения общественных мест и нарушения правил благоустройства.

Распространенные нарушения:

  • Выброс мусора в неположенных местах.

  • Брошенные окурки.

  • Плевки на улице.

  • Выброс отходов из окон автомобилей.

По каждому факту проводится не только фиксация нарушения, но и разъяснительная работа с гражданами.

Современные технологии на страже порядка Для повышения эффективности контроля в городе активно используются современные технологии. Камеры Центра оперативного управления и дроны помогают выявлять нарушителей и оперативно реагировать на правонарушения.

Задачи дронов:

  • Выявление фактов правонарушений.

  • Передача информации патрульным экипажам.

  • Обеспечение оперативного реагирования.

  • Звуковое оповещение жителей.

Напоминания о культуре чистоты С помощью беспилотников транслируются напоминания о необходимости соблюдения общественного порядка:

  • Соблюдать чистоту в общественных местах.

  • Бережно относиться к городскому имуществу.

  • Придерживаться правил дорожного движения.

Работа ведется в рамках масштабной экологической акции «Таза Қазақстан».

Участие граждан — важный фактор Полиция призывает не оставаться равнодушными и участвовать в поддержании порядка. Если человек стал свидетелем нарушения, рекомендуется сделать замечание.

Особое внимание уделяется воспитанию культуры чистоты с детства. Личный пример взрослых формирует ответственное отношение к окружающей среде.

Чистый город — результат ежедневных действий каждого жителя