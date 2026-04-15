«Голос Победы» услышат красноярцы 9 мая на Театральной площади

В День Победы на Театральной площади Красноярска состоится праздничный концерт молодёжного патриотического фестиваля «Голос Победы». В программу включили 19 лучших номеров, прошедших онлайн-отбор. Всего организаторы отсмотрели более 200 заявок от молодых исполнителей города. Конкурсанты соревновались в трех направлениях: вокал, искусство звучащего слова, танец. Зрителям представят песни военных лет, современные патриотические композиции, стихи о подвиге народа и танцевальные постановки. «Голос Победы» — это память о героях и эпохе, которая сохраняется в формате искусства сквозь века, — отметила директор молодёжного центра «Зеркало» Дарья Дмитриева.