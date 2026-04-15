Президент наградил посмертно защитников Отечества из Волгоградской области

В администрации Новоаннинского района Волгоградской области вручили высокие награды родственникам погибших на СВО местных жителей. Как сообщили в администрации района, Указом Президента Российской Федерации от 29 декабря 2025 года за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, отмечены подвиги двоих защитников Отечества.

Орденом Мужества (посмертно) награждены Фабер Владимир Николаевич, младший сержант, и Бреусов Артем Николаевич, рядовой. Награду за супруга получила жена Владимира Фабера Таисия.