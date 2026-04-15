В Перми с 15 апреля подорожал проезд в городском транспорте: стоимость абонементов тоже выросла

ПЕРМЬ, 15 апреля, ФедералПресс. С 15 апреля в Перми выросла стоимость проезда в общественном транспорте. Теперь одна поездка при безналичной оплате обойдется пассажирам в 43 рубля. Это один из самых высоких тарифов среди региональных столиц ПФО. Также на три рубля подняли стоимость разовых билетов, которые продаются за наличные в пунктах выдачи карт. Сейчас за них нужно будет выложить 60 рублей.

При пересадке с одного маршрута на другой в течение 40 минут (а на некоторых маршрутах интервал увеличен до 60 минут) вторая поездка по транспортной карте (по тарифу «Электронный кошелек») обойдется в 22 рубля (ранее было 20 рублей).

Также с 15 апреля подорожали все виды абонементов и проездных.

Стоимость гражданских проездных в ближайшие 12 месяцев будет такова:

40 поездок на месяц — 1548 рублей;

безлимит на день — 162 рубля;

безлимит на 15 дней — 1161 рубль;

безлимит на месяц — 2193 рубля;

безлимит на три месяца — 6192 рубля;

безлимит на год — 16770 рублей.

Для студентов, пенсионеров и членов многодетных малоимущих семей предусмотрены такие тарифы на проездные:

30 поездок на три месяца — 903 рубля;

безлимит на 15 дней — 903 рубля;

безлимит на месяц — 1290 рублей.

Для учащихся начальных школ в Перми сохранили бесплатный проезд в автобусах и трамваях. Для школьников с 5 по 11 классы действует такая система льготных проездных:

30 поездок на три месяца — 903 рубля;

безлимит на месяц — 903 рубля;

безлимит на три месяца — 2322 рубля.

Ранее «ФедералПресс» писал, что многих пермяков удивило первое место столицы Прикамья в российском рейтинге по качеству общественного транспорта. Подробности в материале «Автобусы дырявые, расписание ужасное»: пермяки не согласны с первым местом по качеству транспорта".

Фото: ФедералПресс / Елена Майорова.