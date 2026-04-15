В Перми с 15 апреля подорожал проезд в городском транспорте: стоимость абонементов тоже выросла

ПЕРМЬ, 15 апреля, ФедералПресс. С 15 апреля в Перми выросла стоимость проезда в общественном транспорте. Теперь одна поездка при безналичной оплате обойдется пассажирам в 43 рубля. Это один из самых высоких тарифов среди региональных столиц ПФО. Также на три рубля подняли стоимость разовых билетов, которые продаются за наличные в пунктах выдачи карт. Сейчас за них нужно будет выложить 60 рублей.