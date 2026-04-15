В Хабаровском крае ветераны СВО берут медали в адаптивном спорте

В Хабаровском крае ветераны специальной военной операции активно включаются в спортивную жизнь, — сообщает пресс-служба фонда «Защитники Отечества».
Занятия физкультурой и участие в соревнованиях становятся для них важной частью восстановления после ранений и возвращения к мирной жизни.
Одним из ключевых проектов стал «Кубок Защитников Отечества», который с 2023 года проводится совместно с Паралимпийским комитетом России при поддержке Минспорта. Эти соревнования объединяют ветеранов со всей страны и дают возможность не только проявить себя, но и найти поддержку и новое окружение.
В Хабаровском крае региональный этап прошёл в начале 2025 года. В нём приняли участие 36 ветеранов из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и районов края. Они соревновались в шести дисциплинах — от армрестлинга и пауэрлифтинга до стрельбы и настольного тенниса. Уже тогда участники показали серьёзный уровень: например, Денис Чугунов планирует войти в паралимпийскую сборную страны, а Вячеслав Мелузов завоевал сразу две медали.
На окружном этапе в Южно-Сахалинске сборная региона стала лучшей на Дальнем Востоке, завоевав 14 медалей — пять золотых, три серебряных и шесть бронзовых. Среди лидеров — Иван Новосёлов, который взял два «золота», а также Владимир Парусына и Вячеслав Нагаев.
Отдельного результата добился Иван Новосёлов на зимнем Кубке в Ханты-Мансийске — он стал победителем в слаломе-гиганте. А на всероссийском финале в Сириусе хабаровские ветераны завоевали ещё три медали, подтвердив высокий уровень подготовки.
Сегодня в регионе десятки ветеранов регулярно занимаются адаптивными видами спорта. Среди них — пулевая стрельба, стрельба из лука, настольный теннис, пауэрлифтинг и волейбол сидя. Особую популярность приобрело спортивное метание ножа — дисциплина, в которой представители края входят в сборную страны.
Работу с ветеранами ведёт филиал фонда «Защитники Отечества» совместно со спортивными организациями региона. Помимо тренировок, проводятся мастер-классы для бойцов в госпиталях и встречи с молодёжью.
По данным фонда, по всей стране спортом уже занимаются более 6000 ветеранов с тяжёлыми ранениями, свыше 750 вошли в сборные регионов, а часть из них выполнила нормативы мастеров спорта.
Как отмечают организаторы, спорт для ветеранов — это не только реабилитация, но и возможность заново выстроить жизнь, вернуть уверенность и почувствовать поддержку. В регионе планируют и дальше развивать это направление и расширять участие ветеранов в соревнованиях различного уровня.