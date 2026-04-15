В Хабаровском крае ветераны СВО берут медали в адаптивном спорте

В Хабаровском крае региональный этап прошёл в начале 2025 года. В нём приняли участие 36 ветеранов из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и районов края. Они соревновались в шести дисциплинах — от армрестлинга и пауэрлифтинга до стрельбы и настольного тенниса. Уже тогда участники показали серьёзный уровень: например, Денис Чугунов планирует войти в паралимпийскую сборную страны, а Вячеслав Мелузов завоевал сразу две медали.