Онищенко назвал новый случай оспы обезьян в Домодедово тревожным сигналом

О новом подтвержденном случае оспы обезьян сообщили в Домодедовской больнице. 38-летний пациент не выезжал из страны. Комментируя эту информацию aif.ru, эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко, заявил о тревожном сигнале.
"Это тревожный сигнал. Совсем недавно это заболевание было экзотическим. Люди заболевали где-то там далеко, в Африке, где ходили в джунгли, контактировали с обезьянами. Сейчас ситуация резко поменялась, по официальным данным.
Ну, например, в 2022 году это уже совсем рядом с нами, в мире заболели порядка 99 тысяч человек. Это только те, кого диагностировали, а часть могли не обращаться к врачам", — сказал он.
Онищенко объяснил, что обезьянья оспа, несмотря на низкую летальность и несложное лечение, взята особый контроль.
«В 1980 году завершилась глобальная ликвидация человеческой оспы завершилась оспы. Обезьянья взята на особый контроль, поскольку этот вирус — “двоюродный брат” человеческого. двоюродный брат натуральной человеческой оспы. Они очень похожи, близко стоят рядом друг с другом. И мы предполагали, что этот вирус начнёт мутировать, и передаваться уже не от обезьяны к человеку, а от человека к человеку. Что сейчас и происходит. Оспа обезьян передается воздушно-капельным путем, но в случае с этим вирусом это путь затрудненный. Нужно быть очень в тесном контакте, чтобы он передался, то есть, целоваться, дышать друг другу в лицо, как это происходит во время полового акта», — объяснил эксперт.
По словам Онищенко, основную угрозу представляет то, что обезьянья оспа может продолжить мутировать.
«Я уверен, что заразившегося сейчас вылечат, потому что летальность невысокая. Но подчеркну, это тревожный сигнал для нас. Обезьянья оспа, этот “двоюродный брат” натуральной, в конечном итоге может мутировать. Тогда может произойти устрашающий сюжет», — добавил он.
Ранее стало известно о новом случае подтвержденной оспы обезьян у поступившего в Домодедовскую больницу пациента. Сейчас в медучреждении от этого заболевания лечатся двое, состояние обоих медики оценивают как удовлетворительное. Также сообщалось о зарегистрированных в Санкт-Петербурге трех случаях оспы обезьян в этом году.