Поздравление Руслана Болотова с Днем специалиста по радиоэлектронной борьбе

Благодаря специалистам РЭБ, их профессионализму, выдержке и верности воинскому долгу наши войска получают надежный щит от вражеских БПЛА-атак в зоне СВО и в пограничных областях. От слаженных действий военных инженеров во многом зависят успех боевых операций, жизни наших военнослужащих и мирных жителей. Спасибо вам за то, что не боитесь трудностей и ставите интересы общества и государства выше своих!