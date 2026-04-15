В Бурятии обнаружили новый способ ускорить заживление ран

УЛАН-УДЭ, 15 апреля. /ТАСС/. Ученые Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова выявили стимулы, повышающие выработку белков, отвечающих за быстрое восстановление кожи. Исследование ляжет в основу более эффективных средств для заживления ран, язв и ожогов, сообщили ТАСС в вузе.
«Стимулы — это определенные вещества, которые могут изменить транскрипционную активность клеток-продуцентов. В нашем случае с целью увеличения эффективности производства белков внеклеточного матрикса. Средства, созданные по новой технологии, будут эффективнее, поскольку плотность этих белков будет выше», — сообщил заведующий лабораторией регенеративной биомедицины Эрдэм Дашинимаев.
Как уточнили в вузе, исследование направлено на повышение экспрессии генов, кодирующих кератины и ламинины — ключевые белки, участвующие в регенерации кожного покрова. Оценка активности генов проводилась in vitro методом ПЦР в клеточных культурах кожи человека в реальном времени.
В ходе экспериментов ученые определили условия и концентрации добавок, при которых клетки кожи наиболее активно вырабатывают необходимые белки. При этом состав используемых веществ и параметры технологии пока не раскрываются в связи с процессом патентования.
На основе полученных положительных результатов ученые вуза разработали протокол для создания более эффективных средств для заживления ран.