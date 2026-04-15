Директор «Орион телеком» рассказал о развитии безопасности провайдера после кибератак в 2025 году

Исполнительный директор сибирского провайдера «Орион телеком» Денис Якунин в интервью SecPost рассказал о серии кибератак в 2025 году, как они были устроены и какие процессы в компании пришлось пересмотреть, чтобы обезопасить оператора.
По словам Дениса Якунина, «Орион телеком» в прошлом году пережил четыре массированные кибератаки, включая тотальное разрушение инфраструктуры 12 июня. Ущерб компании составил 66 млн рублей.
«Отмечу, что до июня 2025 года наша компания не сталкивалась с такими масштабными атаками от слова совсем. Но у нас не было иллюзий по поводу того, что мы должны быть атакованы, — потому что буквально в апреле того же года в нашем “материнском” регионе, в Красноярском крае, уже был атакован один из провайдеров. Атака на “Орион телеком” произошла 12 июня 2025 года, в День России. Атаке предшествовала глубокая предварительная подготовка. Цель злоумышленников была очень простой: полное разрушение инфраструктуры компании», — рассказал Денис Якунин.
Он отметил, что атака была совершена профессиональной хакерской группировкой. Нападающим содействовали силовые структуры недружественной стороны.
«После 12 июня мы пережили еще три атаки. Так получилось, что по итогу этого инцидента мы стали куда больше разбираться в информационной безопасности, стали лучше понимать, как происходят такие атаки. И мы приобрели некий такой иммунитет, устойчивость информационной безопасности — мы выстояли эти атаки», — подчеркнул глава компании.
После кибератак в компании пересмотрели процессы информационной безопасности.
«Сразу после того, как мы восстановились, мы пересмотрели все политики компании в этой сфере: от парольных политик до метода 3−2−1 (метод резервного копирования). Но самое главное, что мы вынесли и что изменили, — это внедрили риск-ориентированный подход. Иллюзии, что есть какая-то стопроцентная гарантия, что если ты купишь все коробки мира, то будешь тотально защищен, — этой иллюзии быть не должно. Даже если все коробки мира сработают, то без адекватной работы антикризисной команды этого будет недостаточно», — поделился Денис Якунин.
Также он добавил, что в компании есть отдельное подразделение по информационной безопасности, которое имеет полномочия управлять технической службой.
«Мы продолжаем закупки систем как в части софта, так и железа для нашей защиты. Для нас это плановая работа, которую мы проводим систематически. Но есть и другая часть нашей работы — мы сейчас проводим учения, в первую очередь с топ-составом, чтобы наши управленцы были готовы к кризисным ситуациям. У нас несколько сотен сотрудников в одном только телеком-направлении. И нам принципиально точно знать, чтобы в каждом регионе каждый руководитель каждого уровня понимал, что будет делать компания, заходя в очередной потенциальный кризис: что можно говорить клиентам, что нельзя, как необходимо действовать в целом», — заявил директор «Орион телеком».