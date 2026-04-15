В ОП рассказали о штрафах за выброшенный из окна машины окурок

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Выбрасывание из окна автомобиля мусора, в том числе окурков, грозит штрафом до 50 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«Выброс мусора из окна автомобиля, а окурок относится к отходам, в силу действующего законодательства считается административным правонарушением», — сказал эксперт.
«Согласно части 3.1 статьи 8.2 КоАП РФ, гражданин за выброс окурка из окна автомобиля должен будет заплатить штраф в размере от 10 до 15 тыс. рублей, должностное лицо — от 20 до 30 тыс. рублей, юрлицо — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей», — добавил член ОП РФ.
По словам Машарова, граждане, ставшие свидетелями такой ситуации, могут подать заявление на нарушителя в отделении полиции или ГАИ — очно либо через портал «Госуслуги». «В заявлении следует подробно описать обстоятельства: указать дату, время, место, описание автомобиля и его номерной знак. Стоит приложить имеющиеся доказательства — видеозапись, фотографии», — пояснил юрист.
Фотографирование или видеосъемка водителя, выбрасывающего мусор из окна автомобиля, не является нарушением его прав, добавил эксперт.