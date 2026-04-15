В Красноярске «Командор» оштрафовали на 350 тысяч за продажу просроченных продуктов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске торговую сеть «Командор» оштрафовали на 350 тысяч рублей за реализацию продукции с истекшим сроком годности. Нарушения выявили в магазине «Хороший» на улице Шевченко.
Поводом для проверки стала жалоба покупателя. Он обнаружил в торговом зале тележку с уценкой, где находились продукты с истекшими сроками годности. По его словам, сотрудник магазина объяснил это тем, что такие товары «покупают бабушки, чтобы кормить собачек».
После согласования с прокуратурой специалисты Роспотребнадзора провели внеплановый визит и подтвердили нарушения. В продаже находились просроченные десерты, конфеты, йогурты, хлебобулочные изделия, зелень и овощи. Кроме того, на полках выявили фрукты и перец с признаками гнили. Вся продукция была изъята из оборота.
За нарушение требований к качеству пищевой продукции компании ранее назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.
Дополнительно ведомство обратилось в Арбитражный суд из-за факта реализации просроченных товаров. Суд учел, что сеть уже привлекалась к ответственности за аналогичные нарушения, и назначил штраф в размере 350 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.