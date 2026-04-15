Мадридский «Атлетико» выбил «Барселону» — вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Мадридский «Атлетико» вышел в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА, обыграв «Барселону» по сумме двух матчей.

Мадридский «Атлетико» вышел в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА, обыграв «Барселону» по сумме двух матчей. Об этом свидетельствуют результаты встреч.

Первая игра завершилась победой команды Диего Симеоне со счетом 2:0 на выезде. В ответном матче «Атлетико» уступил 1:2, однако сохранил преимущество — 3:2 по сумме.

Во второй встрече «Барселона» быстро отыграла отставание. Голы забили Ламин Ямаль и Ферран Торрес, сравняв общий счет противостояния.

Решающий момент наступил после гола Адемолы Лукмана, который вновь вывел мадридский клуб вперед по сумме двух матчей.

В концовке встречи «Барселона» осталась в меньшинстве после удаления Эрика Гарсии. «Атлетико» удержал результат и довел матч до итоговой победы по сумме.

Мадридский клуб вышел в полуфинал турнира в седьмой раз в своей истории. В последний раз команда доходила до этой стадии в сезоне-2016/17.

Соперник «Атлетико» определится по итогам противостояния «Арсенала» и «Спортинга».

