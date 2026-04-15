Жителей Пермского края приглашают на субботники в музеи

Пермский край 18 апреля присоединится к празднованию Международного дня охраны памятников и исторических мест. В его честь музеи Прикамья приглашают всех желающих присоединиться к акции «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры» и принять участие в субботниках.
Приборка территорий музеев состоится в нескольких локациях. Участникам субботников организаторы предоставят весь необходимый инвентарь, инструктаж и горячий чай. Количество мест ограничено, необходимо заранее пройти регистрацию.
На территории Дома Мешкова в Перми субботники пройдут 15 и 22 апреля с 16:00, 11 мая — с 12:00. Чтобы присоединиться к акции необходимо зарегистрироваться по ссылке.
В пермском Доме-музее Славянова уборка территории намечена на 18, 19, 25, 26 апреля и 2, 3 мая с 11:00, 21−24 мая — с 15:00. Регистрация на сайте. Дом-музей «Диорама» ждет активных горожан 18 и 25 апреля в 12.00. Им также надо пройти регистрацию по ссылке.
Музей-заповедник «Пермь-36» находится в деревне Кучино Чусовского округа на ул. Дорожной, 30А. Субботники по уборке его территории стартовали 11 апреля и продлятся по 19 апреля. Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на портале «Добро.рф» по ссылке.
«Участие в Международном дне памятников и исторических мест — еще одна возможность обратить внимание на необходимость сохранения уникальной культуры народов мира. Это реальная помощь в благоустройстве территории объектов культурного наследия», — отметили в краевом министерстве культуры.