В Петербурге расскажут о религиозном поиске поэта Николая Гумилева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Путь религиозного поиска поэта Серебряного века Николая Гумилева откроют публике на выставке «Рыцарь духа» в Государственном музее истории религии в Петербурге 15 апреля. Как отметили в пресс-службе музея, духовные искания выражены в поэтических зарисовках Гумилева, предметах религиозного культа, живописи и других произведениях искусства.
«Поэт, путешественник, воин, мистик — он вместил в свою короткую, но ослепительную жизнь столько, сколько иным не дано и за столетие. И в центре всего этого многообразия — неустанный поиск шестого чувства, способности видеть незримое, слышать неслышимое, ощущать присутствие вечности там, где другие видят лишь обыденность», — отмечает автор выставки, старший научный сотрудник музея Павел Тугаринов.
Выставка состоит из нескольких разделов, посвященных жизни и творчеству Гумилева — путешествиям в Африку, теме Востока в его произведениях, военной службе.
Временная экспозиция приурочена к 140-летию со дня рождения поэта.