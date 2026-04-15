В Петербурге расскажут о религиозном поиске поэта Николая Гумилева

Выставку откроют в Государственном музее истории религии.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Путь религиозного поиска поэта Серебряного века Николая Гумилева откроют публике на выставке «Рыцарь духа» в Государственном музее истории религии в Петербурге 15 апреля. Как отметили в пресс-службе музея, духовные искания выражены в поэтических зарисовках Гумилева, предметах религиозного культа, живописи и других произведениях искусства.

«Поэт, путешественник, воин, мистик — он вместил в свою короткую, но ослепительную жизнь столько, сколько иным не дано и за столетие. И в центре всего этого многообразия — неустанный поиск шестого чувства, способности видеть незримое, слышать неслышимое, ощущать присутствие вечности там, где другие видят лишь обыденность», — отмечает автор выставки, старший научный сотрудник музея Павел Тугаринов.

Выставка состоит из нескольких разделов, посвященных жизни и творчеству Гумилева — путешествиям в Африку, теме Востока в его произведениях, военной службе.

Временная экспозиция приурочена к 140-летию со дня рождения поэта.