В Хабаровске студенты-юристы обсудили антикоррупционные темы с судьей

В Хабаровске на базе Тихоокеанского государственного университета 14 апреля 2026 года состоялся круглый стол, посвященный антикоррупционной тематике. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Почетным гостем мероприятия выступила заместитель председателя Краснофлотского районного суда Хабаровска Евгения Терентьева. Студенты третьего курса Юридического института изучили виды коррупционных преступлений, особенности рассмотрения таких дел и меры уголовной ответственности за преступления, связанные с коррупцией.
Участники также задали вопросы, касающиеся трудоустройства и профессиональной деятельности судебных органов Хабаровского края. Круглый стол организован в рамках взаимодействия университета с судебной системой региона.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru