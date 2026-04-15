В Хабаровске студенты-юристы обсудили антикоррупционные темы с судьей

В Хабаровске прошел круглый стол о коррупционных преступлениях.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске на базе Тихоокеанского государственного университета 14 апреля 2026 года состоялся круглый стол, посвященный антикоррупционной тематике. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Почетным гостем мероприятия выступила заместитель председателя Краснофлотского районного суда Хабаровска Евгения Терентьева. Студенты третьего курса Юридического института изучили виды коррупционных преступлений, особенности рассмотрения таких дел и меры уголовной ответственности за преступления, связанные с коррупцией.

Участники также задали вопросы, касающиеся трудоустройства и профессиональной деятельности судебных органов Хабаровского края. Круглый стол организован в рамках взаимодействия университета с судебной системой региона.

Почта: red.habkp@phkp.ru