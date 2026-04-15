ВСУ засели в бункерах СССР: элита и техника НАТО под землей

Российские военные продолжают наступление на ореховском направлении, которое эксперты называют сложнейшим участком запорожского фронта. О том, с какими вызовами столкнулась наша армия, aif.ru рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
Танки в погребе: где ВСУ прячут технику НАТО.
По словам Рогова, противник использует наследие советской эпохи — подземные сооружения, которые строились на случай ядерной войны.
«Ореховская линия обороны со стороны противника наиболее укреплённая на всем запорожском направлении. Противник взял за основу линию обороны советских времён, подготовленную на случай ядерных ударов, поэтому много подземных объектов, много серьёзных железобетонных сооружений. Сюда переброшено большое количество техники, которая зачастую, например, скрывается в подземных овощехранилищах. В них высота такая, что туда спокойно заезжает даже танк. Кроме того, в прямом смысле миллионы мин заложены на глубине до нескольких километров в зависимости от участка передовой, поэтому продвижение здесь очень непростое», — уточнил председатель комиссии ОП РФ.
Найти такую цель с воздуха крайне сложно, что и объясняет живучесть натовской техники на этом участке.
Секретный бункер Сырского: элита ВСУ в ловушке.
Пытаясь спасти положение ВСУ на ореховском направлении, командование ВСУ стянуло туда не обычные бригады из насильно мобилизованных, а цвет своей армии. Зеленский перебросил сюда силы специальных операций «Альфа», элиту СБУ и другие специальные подразделения. Фактически, под землей сейчас засели десятки наиболее подготовленных боевиков, которых готовили для самых сложных миссий.
«Немаловажный момент это то, что силы специальных операций “Альфа”, СБУ и масса других элитных подразделений переброшены именно на ореховский участок запорожского направления», — отметил Рогов.
Тем не менее, это не останавливает российских военных. Несмотря на наличие мощных подземных убежищ и присутствие элиты противника, наступление ВС РФ продолжается. Буквально недавно наша армия освободила населённый пункт Мирное, который находится между Ореховом и Гуляйполем. Зачистка территории идет метр за метром.
Угроза для Кубани и Крыма: зачем нам Орехов.
Освобождение Орехова — это вопрос безопасности миллионов мирных жителей российских регионов. Владимир Рогов объяснил, что этот населенный пункт и его окрестности ВСУ используют как стартовую площадку для массового запуска беспилотников.
«Если говорить об ореховском участке запорожского направления, то оттуда массово запускаются дроны, которые летят на юг прежде всего. То есть они летят как на освобождённую часть Запорожской и Херсонской областей, ДНР, так и на Крым, Краснодарский край и Ростовскую область», — добавил он.
Рогов также уточнил, что из-под Орехова могут атаковать беспилотниками и другие регионы, в том числе Волгоград. В меньшей степени, но все же угроза исходит и туда.
Таким образом, пока ВСУ сидят в советских бункерах под Ореховом, под ударом дронов находятся Крым, Ростов, Краснодар и даже отдаленные области. Освобождение этого укрепрайона автоматически снизит интенсивность атак по нашей мирной инфраструктуре на юге.