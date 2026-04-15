ВСУ засели в бункерах СССР: элита и техника НАТО под землей

«Ореховская линия обороны со стороны противника наиболее укреплённая на всем запорожском направлении. Противник взял за основу линию обороны советских времён, подготовленную на случай ядерных ударов, поэтому много подземных объектов, много серьёзных железобетонных сооружений. Сюда переброшено большое количество техники, которая зачастую, например, скрывается в подземных овощехранилищах. В них высота такая, что туда спокойно заезжает даже танк. Кроме того, в прямом смысле миллионы мин заложены на глубине до нескольких километров в зависимости от участка передовой, поэтому продвижение здесь очень непростое», — уточнил председатель комиссии ОП РФ.