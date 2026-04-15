Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер отец артистки Елены Воробей Яков Лебенбаум

В семье Елена Воробей произошла трагедия: умер её отец Яков Лебенбаум.

В семье Елена Воробей произошла трагедия: умер её отец Яков Лебенбаум. О случившемся сообщили близкие, позднее информацию подтвердила сама артистка.

По данным окружения семьи, мужчина скончался на 78-м году жизни, не дожив до дня рождения менее месяца. В течение двух месяцев врачи пытались стабилизировать его состояние, однако лечение результата не дало.

Первым о смерти сообщил актёр Станислав Садальский, знакомый с семьёй. Он отметил личные качества покойного и выразил соболезнования родным.

Позже Елена Воробей опубликовала сообщение, в котором рассказала о длительной борьбе за жизнь отца. По её словам, рядом с ним постоянно находились родственники и медики, однако спасти пациента не удалось.

В комментариях под публикацией слова поддержки оставили коллеги и поклонники артистки. Среди них — певец Прохор Шаляпин, который отметил отношение дочери к отцу и выразил соболезнования.

Публикация была размещена в социальной сети Meta Platforms, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

Отмечается, что смерть Якова Лебенбаума стала тяжёлым ударом для семьи артистки: по словам близких, последние месяцы были связаны с постоянными медицинскими процедурами и надеждой на улучшение состояния, которая в итоге не оправдалась.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!