Умер отец артистки Елены Воробей Яков Лебенбаум

В семье Елена Воробей произошла трагедия: умер её отец Яков Лебенбаум. О случившемся сообщили близкие, позднее информацию подтвердила сама артистка.
По данным окружения семьи, мужчина скончался на 78-м году жизни, не дожив до дня рождения менее месяца. В течение двух месяцев врачи пытались стабилизировать его состояние, однако лечение результата не дало.
Первым о смерти сообщил актёр Станислав Садальский, знакомый с семьёй. Он отметил личные качества покойного и выразил соболезнования родным.
Позже Елена Воробей опубликовала сообщение, в котором рассказала о длительной борьбе за жизнь отца. По её словам, рядом с ним постоянно находились родственники и медики, однако спасти пациента не удалось.
В комментариях под публикацией слова поддержки оставили коллеги и поклонники артистки. Среди них — певец Прохор Шаляпин, который отметил отношение дочери к отцу и выразил соболезнования.
Публикация была размещена в социальной сети Meta Platforms, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
Отмечается, что смерть Якова Лебенбаума стала тяжёлым ударом для семьи артистки: по словам близких, последние месяцы были связаны с постоянными медицинскими процедурами и надеждой на улучшение состояния, которая в итоге не оправдалась.
