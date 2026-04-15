Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодой оперный певец выбрал службу Родине

В воинской части 6679, дислоцированной в Павлодаре, наряду с другими военнослужащими срочной службы служат и талантливые молодые люди.

Источник: DKNews.kz

Один из них — рядовой Алдияр Нуртазин, призванный из Петропавловска, который совмещает армейскую службу с серьёзным творческим багажом, передаёт DKNews.kz.

—-

От музыкальной школы до международного признания

Алдияр с раннего детства увлечён классической музыкой. В 2016 году он поступил в музыкальную школу на отделение академического вокала, где сделал первые шаги в искусстве. Уже в школьные годы он:

  • освоил исполнение сложных арий;

  • становился призёром республиканских конкурсов;

  • получил высокую оценку профессионального сообщества.

Музыкальные эксперты отмечают его голос как лирический баритон.

После окончания школы молодой человек продолжил обучение в колледже искусств имени Ермека Серкебаева в Петропавловске. Он выбрал сразу два направления:

  • академический вокал;

  • музыкальная педагогика.

В этот период его интерес к оперному искусству заметно усилился, а уровень мастерства значительно вырос.

—-

Гран-при за «Бухенвальдский набат»

В 2023 году Алдияр Нуртазин стал обладателем Гран-при международного молодёжного оперного конкурса. Он исполнил произведение «Бухенвальдский набат», что стало важной вехой в его творческой биографии.

—-

Вдохновение и служба Родине

По словам самого военнослужащего, впервые он вышел на сцену в четырёхлетнем возрасте, а любовь к музыке ему привила семья.

> «Особое впечатление на меня произвели “Ариозо Мизгиря” в исполнении выдающегося баритона Юрия Мазурка, а также партия Абая из оперы “Абай” в исполнении известного казахстанского певца Ермека Серкебаева. Как мужчина, я считаю своим долгом пройти военную службу, а в дальнейшем — покорять новые творческие вершины. Армия укрепила во мне выдержку, дисциплину и смелость — качества, необходимые каждому артисту», — отметил рядовой.

—-

Спорт и дисциплина

Помимо музыки, Алдияр активно занимался спортом. С шести лет он увлечён каратэ и добился заметных результатов:

  • выступал в составе сборной Северо-Казахстанской области по киокушинкай;

  • имеет зелёный пояс с коричневой полосой.

Сегодня он продолжает службу, выполняя задачи по обеспечению общественного порядка и безопасности в учреждениях УИС Павлодара.

—-

Планы после армии

После завершения срочной службы Алдияр Нуртазин планирует продолжить профессиональное развитие. В его планах — поступление в Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы Сагырбайулы и дальнейшее обучение в сфере оперного искусства.