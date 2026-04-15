Молодой оперный певец выбрал службу Родине

Один из них — рядовой Алдияр Нуртазин, призванный из Петропавловска, который совмещает армейскую службу с серьёзным творческим багажом, передаёт DKNews.kz.
От музыкальной школы до международного признания
Алдияр с раннего детства увлечён классической музыкой. В 2016 году он поступил в музыкальную школу на отделение академического вокала, где сделал первые шаги в искусстве. Уже в школьные годы он:
освоил исполнение сложных арий;
становился призёром республиканских конкурсов;
получил высокую оценку профессионального сообщества.
Музыкальные эксперты отмечают его голос как лирический баритон.
После окончания школы молодой человек продолжил обучение в колледже искусств имени Ермека Серкебаева в Петропавловске. Он выбрал сразу два направления:
академический вокал;
музыкальная педагогика.
В этот период его интерес к оперному искусству заметно усилился, а уровень мастерства значительно вырос.
Гран-при за «Бухенвальдский набат»
В 2023 году Алдияр Нуртазин стал обладателем Гран-при международного молодёжного оперного конкурса. Он исполнил произведение «Бухенвальдский набат», что стало важной вехой в его творческой биографии.
Вдохновение и служба Родине
По словам самого военнослужащего, впервые он вышел на сцену в четырёхлетнем возрасте, а любовь к музыке ему привила семья.
> «Особое впечатление на меня произвели “Ариозо Мизгиря” в исполнении выдающегося баритона Юрия Мазурка, а также партия Абая из оперы “Абай” в исполнении известного казахстанского певца Ермека Серкебаева. Как мужчина, я считаю своим долгом пройти военную службу, а в дальнейшем — покорять новые творческие вершины. Армия укрепила во мне выдержку, дисциплину и смелость — качества, необходимые каждому артисту», — отметил рядовой.
Спорт и дисциплина
Помимо музыки, Алдияр активно занимался спортом. С шести лет он увлечён каратэ и добился заметных результатов:
выступал в составе сборной Северо-Казахстанской области по киокушинкай;
имеет зелёный пояс с коричневой полосой.
Сегодня он продолжает службу, выполняя задачи по обеспечению общественного порядка и безопасности в учреждениях УИС Павлодара.
Планы после армии
После завершения срочной службы Алдияр Нуртазин планирует продолжить профессиональное развитие. В его планах — поступление в Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы Сагырбайулы и дальнейшее обучение в сфере оперного искусства.