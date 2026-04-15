Российским школьникам озвучили правила проведения ЕГЭ в 2026 году: прописан каждый этап экзамена

В России определили порядок проведения в 2026 году ЕГЭ. Соответствующий документ разработал Рособрнадзор, сообщает РИА Новости.
Согласно рекомендациям, ученики будут выполнять задания самостоятельно, разговоры с соседями по партам запрещены. Также под запрет традиционно попали средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратура, электронно-вычислительная техника, разные справочники и свои письменные напоминания. С ними в класс не пустят.
Для личных вещей организаторы тестирования должны выделить специальное место до рамки стационарного металлоискателя. Кроме самих экзаменационных материалов, черной капиллярной или гелиевой ручек, паспорта, разрешенных материалов, воды, перекуса и лекарств, на парте ничего лежать не должно.
Закончив тестирование, школьник обязан сдать материалы, черновики и письменные принадлежности. Правила запрещают снимать их на телефон или выносить из аудитории.
Нарушения правил, как известно, караются строго. 2026 год в этом смысле исключением не станет. Нарушившего требования удалят из класса и вручат соответствующий акт. Пересдать русский язык или математику можно будет позже в специально установленные сроки.
Накануне глава Рособрнадзора Анзор Музаев на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре заявил, что теперь ЕГЭ будет начинаться не ранее 1 июня. По его словам, это позволит школам четко планировать подготовку и проведение выпускных мероприятий.
До этого Музаев сообщил, что ЕГЭ в 2026 году пройдет в штатном режиме. По его словам, школьники могут быть уверены, что выпускной экзамен состоится. Музаев подчеркнул, что существующая модель ЕГЭ остается одной из самых объективных и качественных в мире, позволяя точно определять уровень знаний выпускников.
Вместе с тем глава Рособрнадзора сообщил, что с 2026 года в России появится обязательный ЕГЭ по истории, а также как изменятся технологии антисписывания и пересдачи для снижения стресса.
Напомним, сайт KP.RU опубликовал полное официальное расписание ЕГЭ 2026 по всем предметам от ФИПИ. Теперь можно узнать, когда проводятся досрочный, основной и дополнительный периоды сдачи выпускных экзаменов.