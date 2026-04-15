Россиян предупредили о штрафах за публикацию личных данных соседей в домовом чате

За публикацию личных данных в домовом чате могут оштрафовать на 300 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам напомнили, что нельзя размещать в общедомовых чатах личные данные соседей, если они не давали согласия на это.

«Размещение персональных данных жильцов дома в домовом чате без согласия субъекта — это неправомерная обработка персональных данных, что является административным правонарушением», — сказал РИА Новости директор Института информационной и медиабезопасности Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Владимир Никишин.

Эксперт напомнил об ответственности, которая может наступить за разглашение персональных данных в домовом чате. Гражданина могут оштрафовать на сумму до 15 тысяч рублей, должностное лицо — до 100 тысяч рублей, а юридическое — до 300 тысяч рублей.

