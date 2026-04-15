Россиян предупредили о штрафах за публикацию личных данных соседей в домовом чате

Россиянам напомнили, что нельзя размещать в общедомовых чатах личные данные соседей, если они не давали согласия на это.
«Размещение персональных данных жильцов дома в домовом чате без согласия субъекта — это неправомерная обработка персональных данных, что является административным правонарушением», — сказал РИА Новости директор Института информационной и медиабезопасности Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Владимир Никишин.
Эксперт напомнил об ответственности, которая может наступить за разглашение персональных данных в домовом чате. Гражданина могут оштрафовать на сумму до 15 тысяч рублей, должностное лицо — до 100 тысяч рублей, а юридическое — до 300 тысяч рублей.
Ранее юрист Георгиева напомнила, что хранение личных данных в смартфонах, таких как фотографии документов, пароли и конфиденциальная информация, угрожает безопасности пользователей.
Также россиян предупредили о краже личных данных на фоне индексации выплат, вот как действуют мошенники.
Тем временем в полиции назвали три источника утечки персональных данных, которыми пользуются аферисты.