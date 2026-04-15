CNN: Иран расчищает завалы у входов на подземные ракетные базы

— Иран во время перемирия занимается расчисткой завалов, блокирующих входы в свои подземные ракетные базы, — говорится в публикации.
На опубликованных кадрах видно, как погрузчики разбирают завалы из заблокированных туннелей и загружают обломки в стоящие рядом самосвалы. В ходе горячей фазы конфликта США и Израиль намеренно наносили удары по входам на объекты, чтобы заблокировать выезд иранских ракетных установок и их возвращение на базу для перезарядки.
Еще 7 апреля Трамп грозился уничтожить «целую цивилизацию», которая уже никогда не возродится«, если Тегеран не подпишет сделку до 03:00 (мск) 8 апреля. Однако позже американский лидер заявил о двухнедельном перемирии с исламской республикой. Что известно о ситуации вокруг Ирана и США — в материале “Вечерней Москвы”.