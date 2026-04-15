Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN: Иран расчищает завалы у входов на подземные ракетные базы

Иран во время перемирия начал расчищать завалы, образовавшиеся после ударов США и Израиля, чтобы получить доступ к своим подземным ракетным базам. Об этом в среду, 15 апреля, сообщил телеканал CNN со ссылкой на спутниковые снимки.

— Иран во время перемирия занимается расчисткой завалов, блокирующих входы в свои подземные ракетные базы, — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно, как погрузчики разбирают завалы из заблокированных туннелей и загружают обломки в стоящие рядом самосвалы. В ходе горячей фазы конфликта США и Израиль намеренно наносили удары по входам на объекты, чтобы заблокировать выезд иранских ракетных установок и их возвращение на базу для перезарядки.

Еще 7 апреля Трамп грозился уничтожить «целую цивилизацию», которая уже никогда не возродится«, если Тегеран не подпишет сделку до 03:00 (мск) 8 апреля. Однако позже американский лидер заявил о двухнедельном перемирии с исламской республикой. Что известно о ситуации вокруг Ирана и США — в материале “Вечерней Москвы”.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше