Ветинспекция Прикамья оспорит решение суда о наказании руководителя

Речь идёт о назначении начальнику ветеринарной инспекции Пермского края штрафа за игнорирование требований прокурора. По информации надзорного органа, в прокуратуру обратился житель региона, которому не позволили ознакомиться с документами по его обращению в Государственную ветеринарную инспекцию. Зампрокурора края внёс руководителю инспекции представление об устранении нарушений закона о порядке рассмотрения обращений граждан. Но чиновник их проигнорировал.