Ветинспекция Прикамья оспорит решение суда о наказании руководителя

Ветинспекция Прикамья намерена оспорить решение суда первой инстанции о наказании руководителя ведомства Михаила Завьялова, передаёт «Ъ-Прикамье».
Речь идёт о назначении начальнику ветеринарной инспекции Пермского края штрафа за игнорирование требований прокурора. По информации надзорного органа, в прокуратуру обратился житель региона, которому не позволили ознакомиться с документами по его обращению в Государственную ветеринарную инспекцию. Зампрокурора края внёс руководителю инспекции представление об устранении нарушений закона о порядке рассмотрения обращений граждан. Но чиновник их проигнорировал.
«Постановление в законную силу не вступило. Ветинспекция Пермского края сейчас готовит жалобу на него», — уточнили в госоргане.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю выявило нарушения в работе пермской ветклиники «Друг». Специалисты установили, что клиника, которая занимается лечением животных и, при необходимости, проводит эвтаназию, не оформляла ветеринарные сопроводительные документы на биологические отходы. Соответствующие сведения отсутствовали в компоненте «Меркурий» федеральной системы «ВетИС».