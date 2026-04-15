В Хабаровске устроят фестиваль с танцами, песнями и кухней цыган

В Хабаровске 18 апреля отметят Всемирный день цыган — для горожан подготовили большой культурный фестиваль, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Праздник пройдёт в Молодёжном досуговом центре на улице Шевченко с 16:30 до 19:00, вход будет свободным для всех желающих.
Как пояснили в министерстве внутренней и информационной политики края, мероприятие проводится в рамках Года единства народов России и направлено на знакомство жителей с культурой и традициями цыганского народа. Организаторы делают ставку не только на концертную программу, но и на живое общение, чтобы гости могли буквально «погрузиться» в атмосферу.
Программа фестиваля разбита на несколько тематических площадок. В рамках «Уроков дружбы» участникам расскажут об истории цыганского народа, а также покажут фильм «Лачо дром» («Добрый путь»). В фойе центра развернётся выставка кукол в национальных костюмах, отражающих разнообразие традиций и укладов разных цыганских групп.
Для любителей практики подготовили мастер-классы: гостей научат основам игры на гитаре, а в тематической комнате можно будет исполнить известные песни. Будет работать и фотозона, где посетители смогут примерить яркие сценические образы и сделать памятные снимки.
Кульминацией вечера станет концерт с участием творческих коллективов, среди которых ансамбли «Фламенго», «Мрия», «Ширак» и другие. Завершится праздник дегустацией блюд национальной кухни.
Отметим, Всемирный день цыган был учреждён в 1971 году на международном конгрессе в Лондоне, где были утверждены символы народа — флаг и гимн. Сегодня эта дата объединяет представителей цыганской культуры по всему миру и становится поводом для открытого диалога и культурного обмена.