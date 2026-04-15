Посещение заводов предложили сделать частью школьной программы

Посещение промышленных предприятий и самых разных производств, то есть промышленный туризм, в ближайшие годы может вырасти в пять раз. Основной потенциал — школьники и студенты, для которых такие экскурсии могут стать частью программы обучения. Но не только они: на заводы при определенных условиях готовы пригласить и взрослых путешественников. «Парламентская газета» (18+) узнала, какие предприятия откроют свои турникеты для туристов.
Не могут или не хотят?
В 2025 году по России путешествовали 95 миллионов наших граждан и около двух миллионов иностранцев. Больше двух миллионов россиян прошли стажировки и побывали на экскурсиях на предприятиях, сообщил 14 апреля на круглом столе зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Мохмад Ахмадов. Этого недостаточно, считает он: доля промышленного туризма в общем потоке сегодня — три процента, хотя эксперты оценивают потенциал этого вида в 15 процентов.
Основа для роста создана: принят национальный стандарт, в котором закреплены общие требования к качеству и безопасности услуг на действующих предприятиях и объектах промышленного наследия, рассказал Ахмадов. Дан старт ряду проектов, популяризирующих промышленный туризм. Но есть и ограничения. Не на каждый завод можно попасть, учитывая специфическую сферу деятельности предприятия. Да и далеко не все промышленники хотят открывать свои двери для гостей, поскольку для них это дополнительные расходы и административные процедуры, подчеркнул сенатор.
Ведь, чтобы принимать туристов на системной основе, нужны как минимум парковка, кафе, санитарные помещения. В регионах нет достаточной инфраструктуры не только для приема туристских групп, но и для индивидуальных посетителей, заключил Мохмад Ахмадов.
Комментируя последнюю часть выступления члена Совфеда, замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков сказал, что предприятие само должно побеспокоиться о создании смотровых площадок и другой инфраструктуры, поскольку туризм повышает рентабельность производства, узнаваемость бренда и привлекательность продукции. Есть, правда, субсидии, которое ведомство выдает регионам на развитие приоритетных направлений туризма, и вот эти деньги можно потратить на создание инфраструктуры.
Открывая промышленность.
Дмитрий Вахруков привел примеры востребованных туристами промышленных объектов.
В Кузбассе готовы организовать посещение угольного разреза, в Хакасии отвезут на Саяно-Шушенскую ГЭС, в Свердловской области покажут металлургические производства, а в Челябинской — оружейную фабрику.
«Наша задача — вписать эти точки в туристические маршруты, — сказал Вахруков. — На портале путешествуем.рф представлены 40 маршрутов промышленного туризма с полной информацией. Мы готовы помочь с продвижением тем, кто захочет в них войти. Кроме того, шесть из 66 национальных туристических маршрутов — промышленные».
Популяризацией промышленного туризма занимаются и в Минпромторге, где совместно с «Агентством стратегических инициатив» запустили проект «Открытая промышленность», который успел стать международным — к нему присоединилась Белоруссия. В перспективе — сотрудничество с Китаем, Таджикистаном и другими дружественными странами.
Туризм — инструмент региональной промышленной политики, а его организация входит в критерии оценки качества работы региональных министров промышленности, подчеркнул замдиректора департамента Минпромторга Владимир Мостовой. Он напомнил и об еще одной общественной инициативе — проект «Неделя без турникетов» организует «Союз машиностроителей России». Акцию нужно проводить дважды в год и во всех регионах, призвал Мостовой. Он также предложил закрепить в учебных планах школьников туризм и посещение мероприятий на производствах.
«Это помогает развеивать стереотип о работе на заводе, улучшать имидж промышленности», — заключил Владимир Мостовой.
В Минпросвещения напомнили, что экскурсии для школьников на системной основе проводят уже сегодня — это часть программы профессиональной ориентации, внедренной по всей стране. А в Росмолодежи выразили готовность посодействовать в разработке методических рекомендаций по посещению предприятий учащимися.