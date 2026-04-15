Посещение заводов предложили сделать частью школьной программы

В 2025 году по России путешествовали 95 миллионов наших граждан и около двух миллионов иностранцев. Больше двух миллионов россиян прошли стажировки и побывали на экскурсиях на предприятиях, сообщил 14 апреля на круглом столе зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Мохмад Ахмадов. Этого недостаточно, считает он: доля промышленного туризма в общем потоке сегодня — три процента, хотя эксперты оценивают потенциал этого вида в 15 процентов.