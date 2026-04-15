В красноярском Солнечном построят новую дорогу на восемь полос

В Красноярске Управление капитального строительства объявило поиск подрядчика для строительства дороги от улицы Ерофеевской до улицы Преображенской. Новый объект станет продолжением проспекта Молодёжный. Об этом сообщили в мэрии.
«Данный объект позволит состыковать две дороги. Одна из них — от улицы Авиаторов до Преображенской — уже строится. Фактически она станет дублёром Енисейского тракта и разгрузит движение до Солнечного. Стыкуется эта дорога с двухполосным проездом по улице Соколовской. Потоки распределятся равномерно, когда параллельно Соколовской будет построена новая шестиполосная дорога», — рассказал Александр Навродский, заместитель главы города — руководитель департамента градостроительства.
В итоге на въезде в жилой район со стороны Преображенской появится восьмиполосный участок. Он будет состоять из основной четырехполосной магистрали и двух двухполосных дорог-дублёров по бокам. С дублёров водители смогут поворачивать во дворы и на боковые улицы, не мешая основному потоку. Объекты разделят газонами и деревьями, протяженность каждого участка составит 700 метров.
Согласно проекту, подрядчик обязан не только уложить асфальт, но и обустроить ливневую канализацию, тротуары, освещение, установить светофоры и остановочные пункты.
Начальная стоимость контракта составляет 366,3 миллиона рублей. Итоги торгов подведут в конце апреля, а полностью завершить работы и открыть движение планируется к концу 2027 года.