ВС США заявили об успехе блокады: иранские танкеры не пропускают через Ормузский пролив больше суток

CENTCOM: ни одно иранское судно не прошло через Ормуз за 24 часа блокады.

Источник: Комсомольская правда

Американцы с 13 апреля начали блокаду Ормузского пролива. Теперь США перехватили инициативу у Тегерана и установили контроль над водами. За 24 часа блокады через Ормузский пролив не прошло ни одно судно из иранского порта. Такими результатами делится пресс-служба Центрального командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

В заявлении утверждается, что шесть судов были возвращены американскими силами в иранский порт. Они не смогли обойти блокаду и направились обратно в Оманский залив, говорится в материале.

Военные США рассказали об обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе. По данным CENTCOM, в операции задействованы более 12 боевых кораблей. В их числе авианосец, десантные суда, ракетные эсминцы. Кроме того, блокаду обеспечивают порядка сотни американских истребителей, БПЛА, разведывательных самолетов и других средств. Уточняется, что в операции также задействованы десятки тысяч моряков, пехотинцев и летчиков.

«Блокада беспристрастно применяется к судам всех стран, входящим в иранские порты и прибрежные районы или выходящим из них, включая все иранские порты в Персидском заливе и Оманском заливе», — утверждает CENTCOM.

В материале сказано, что таким образом США поддерживают свободу судоходства. Военные пропускают следующие через Ормузский пролив в неиранские порты и обратно суда.

Как пишет The Wall Street Journal, коммерческие суда после установления Вашингтоном контроля над Ормузом начали движение через пролив. Эти воды за сутки пересекли не менее 20 танкеров и сухогрузов. В администрации США отметили, что через Ормузский пролив прошли также несколько контейнеровозов.

Известно, что в первые часы блокады подконтрольные Вашингтону воды пересекли также три танкера, связанные с Ираном. Как утверждает британская газета The Guardian, корабли не направлялись в иранские порты. В таком случае на суда не распространяется блокада. Так, одним из первых пролив пересек танкер «Peace Gulf» под панамским флагом. Судно используется для транспортировки нефти и нефтепродуктов. Кроме того, воды пересек «Мурликишан». Он находится под санкциями США.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше