В Норильске прошел традиционный матч легенд хоккея

В Норильске прошел IX благотворительный матч с участием легендарных хоккеистов. В ледовой битве сошлись представители нескольких хоккейных поколений: Игорь Ларионов, Валерий Каменский, Алексей Морозов и другие известные мастера. Вячеслав Фетисов вышел на лед в восьмом из девяти благотворительных матчей. Впервые в Норильск прилетел и легендарный «хоккейный волшебник» — Павел Дацюк. Капитаном и ведущим игроком «Сборной Норильска» стал первый вице-президент «Норникеля» Николай Уткин. Право выполнить символическое вбрасывание шайбы получил почётный президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, который специально прибыл в Норильск ради этого события. Перед стартом прославленные хоккеисты провели для детей мастер-класс — эта традиция сложилась уже давно, как важнейший момент передачи знаний и опыта юным спортсменам, которым в будущем предстоит продолжить дело нынешних мастеров. Зрители также увидели яркое шоу. Одним из его номеров стало выступление саксофониста, народного артиста РФ Игоря Бутмана. Затем он сам вышел на лед в составе «Сборной легенд» и даже сумел забросить шайбу. Первые два периода встречи проходили очень напряженно: после стартовых 20 минут легенды вели 3:2, после второго периода — 7:5. Лишь в финале звездная сборная смогла окончательно оторваться. Завершился матч в пользу легендарных игроков со счетом 13:8. [caption id= «attachment_364521» align= «aligncenter» width= «817»] Фото: Роман Кручинин / компания «Норникель»[/caption] Капитан норильской команды Николай Уткин заметил: он не расстроен результатом, наоборот, рад, что желание обыграть прославленных хоккеистов сохранилась — плохо, когда не осталось места для красивой мечты. Эти встречи создают историю. Появился профессиональный клуб, идет хорошее движение в юношеском хоккее, ребята могут увидеть своими глазами настоящих легенд. Такие яркие моменты просто необходимы. Норильск за эти девять лет прибавил во всем — в экологии, в безопасности, а самое главное — в спорте. Развитие идет по всем фронтам, — подчеркнул Уткин. Напомним, традицию проведения благотворительных матчей в Заполярье заложил президент «Норникеля», глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин. Билеты на игру распространялись в обмен на добровольные пожертвования. Горно-металлургическая компания удвоила сумму и направила средства спортивным школам Заполярья. Результат прошедшей встречи — 6 миллионов рублей. Игры проводятся с 2017 года. В этот раз матч приурочен к 80-летию отечественного хоккея. В честь даты в Норильске также открылась выставка «Олимпийская коллекция Владимира Потанина: 80 лет хоккейной славы». В экспозиции представлено более 60 редких артефактов: оригинальные олимпийские медали, дипломы, факелы и предметы экипировки прославленных хоккеистов — все, что связано с историей отечественного хоккея, от золотого дебюта сборной СССР в Кортина-д’Ампеццо в 1956 году до триумфа в Пхенчхане в 2018 году. Проект компания реализует совместно с Российским международным олимпийским университетом и Ночной хоккейной лигой. В церемонии открытия приняли участие прославленные легенды отечественного хоккея: Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Игорь Ларионов, Александр Якушев, Андрей Коваленко, Алексей Морозов, Павел Дацюк. Коллекция Владимира Потанина уникальна. В основном это медали, еще со времен барона Пьера де Кубертена, а также медали всех Олимпийских игр, дипломы, кубки, факелы и многое другое. Здесь, на выставке, представлена история побед нашей сборной и тех героев, которые прославили хоккейную мощь нашей страны, — отметил, открывая выставку, хранитель Олимпийской коллекции Владимира Потанина, академик Российской академии образования Лев Белоусов. Двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов считает, что эта выставка должна была стартовать именно в Заполярье: Мы уже девятый год приезжаем сюда, видим, насколько жители Норильска любят хоккей. В музее также бывали не один раз, прониклись историей города и всего удивительного края. Я уверен, что детишки, которые увидят эту выставку, захотят стать такими же великими спортсменами, как те, кто присутствует в этом зале. В Норильск приезжает несколько поколений прославленных хоккеистов, это наша большая хоккейная семья. Выставка открыта для всех желающих до 14 июня. После Норильска она поедет по стране.