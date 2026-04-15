Дома сползают в Иртыш: целое село может уйти под воду из-за размыва почвы на востоке Казахстана

Целая улица может рухнуть в обрыв в Восточно-Казахстанской области
По данным телеканала, в одном из сел Восточно-Казахстанской области существует угроза обрушения целой улицы в Иртыш. Крутой берег, на котором расположены жилые дома, постепенно сползает вниз, ежегодно теряя несколько метров земли.
Журналисты сообщают, что линии электропередач находятся почти на краю обрыва, а до ближайших домов осталось всего несколько метров. В опасной зоне оказались более десяти жилых строений. Например, у Нины Ефимовой две трети огорода уже обрушились, а у некоторых сельчан под воду ушли хозяйственные постройки. Женщина сетует: «Раньше у меня здесь было девять соток, сейчас осталось три сотки. Я продолжаю платить налог за девять соток. В прошлом году нам предлагали переселиться в Глубокое, в арендное жилье. У меня свой частный дом, почему я должна пойти в арендное жилье?».
Сельчане утверждают, что обрушение первой береговой линии началось в 2018 году, когда здесь осуществляли добычу гравия. После этого село постепенно уходит под воду.
Жительница села Прапорщиково Татьяна Попугаева рассказывает: «Поставили какую-то драгу, закрыли русло, и пошла вода вся сюда валиться. Мы сразу подняли вопрос. Сказали, никакой угрозы нет. Каждый год мы вот это собираем, а угрозы нет, а берег всё валится, валится, валится».
Недавно произошло очередное обрушение куска грунта. Однако аким села уверяет, что угрозы для людей нет и работы ведутся.
Аким Иртышского сельского округа Ерлан Жумагулов заявил: «В этом и в прошлом году обрушение остановили, так как произвели отсыпку и берегоукрепление 520 метров. Данные работы продолжаются. В прошлом году не успели из-за необходимых согласований. Нынешнее обрушение берега произошло из-за талых вод, а не из-за повышения уровня воды».
В районном акимате подтвердили, что людям, живущим рядом с берегом, предлагали переехать в безопасное место. Предложение еще в силе, и жилье обещают предоставить за счет бюджетных средств.