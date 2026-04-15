В Австралии идентифицировали окаменелость гигантской ехидны ледникового периода

СИДНЕЙ, 15 апреля. /ТАСС/. Австралийские ученые установили, что гигантские ехидны обитали на территории штата Виктория в ледниковый период. К такому выводу они пришли после детального изучения окаменелости животного, обнаруженного более века назад.
Как сообщает телеканал ABC, современный анализ фрагмента кости, найденного в пещере в районе Восточного Гиппсленда более 100 лет назад, показал, что он принадлежит вымершему виду гигантских ехидн Megalibgwilia owenii. «Это был недостающий фрагмент пазла. Один фрагмент ископаемого, случайно сохранившийся, а затем также почти случайно обнаруженный, позволяет заполнить пробел в знаниях об ареале длинноклювой ехидны на всем континенте», — рассказал хранитель палеонтологической коллекции музея штата Виктория Тим Зиглер.
Повторное изучение фрагмента, проведенное при помощи 3D-сканирования, «рисует совершенно иную картину ландшафта юго-востока Австралии, когда-то бывшего домом для огромных сумчатых и грозных хищников». «Сейчас мы фактически заполняем пробелы в этой картине, находим кусочки головоломки, чтобы воссоздать эту мегафауну ледникового периода нашего прошлого», — отметил Зиглер.
По оценкам ученых, гигантские ехидны могли достигать около 1 м в длину и весили около 15 кг, значительно превышая по размерам современных ехидн.
Исследователи намерены продолжить изучение музейных коллекций и пещерных систем региона в поисках новых свидетельств существования древней австралийской мегафауны.