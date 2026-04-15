В Австралии идентифицировали окаменелость гигантской ехидны ледникового периода

Как сообщает телеканал ABC, современный анализ фрагмента кости, найденного в пещере в районе Восточного Гиппсленда более 100 лет назад, показал, что он принадлежит вымершему виду гигантских ехидн Megalibgwilia owenii. «Это был недостающий фрагмент пазла. Один фрагмент ископаемого, случайно сохранившийся, а затем также почти случайно обнаруженный, позволяет заполнить пробел в знаниях об ареале длинноклювой ехидны на всем континенте», — рассказал хранитель палеонтологической коллекции музея штата Виктория Тим Зиглер.