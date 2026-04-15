Дети погибшего бойца СВО из Зеленогорска получили выплаты после вмешательства прокуратуры

В Зеленогорске по иску прокуратуры суд восстановил право детей погибшего участника СВО на получение выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В прокуратуру обратилась жительница ЗАТО, у которой летом прошлого года супруг погиб в зоне СВО при выполнении боевой задачи. Женщина сообщила, что после гибели отца две ее дочери остались не только без родителя, но и без государственной поддержки, на которую они имели право по закону.
Прокурорская проверка подтвердила, что девочки являются членами семьи погибшего военнослужащего и должны были получить равную долю из суммы в 5 млн рублей. Однако изданный командиром воинской части приказ распределил всю сумму только между взрослыми родственниками: матерью погибшего, его бабушкой и дедушкой.
«Женщины, осознав нарушение, добровольно вернули излишне полученные средства и перечислили их на счета девочек. Однако их дедушка возвращать свою долю отказался. В этой ситуации прокуратура обратилась в суд в интересах несовершеннолетних», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Суд поддержал позицию прокурора и обязал ведомство перечислить недостающую сумму из бюджета напрямую детям погибшего военнослужащего. После исполнения решения суда положенные выплаты были зачислены на счета девочек в полном объеме.
